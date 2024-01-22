القبض على 6 متهمين بالاتجار بالمخدرات في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 1,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وفرد خرطوش وطلقتين، وسيارة مستأجرة، و2 سلاح أبيض.

كما جرى ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الاستروكس، و1000 قرص مخدر لعقار ترامادول.

وجرى ضبط عاطلَين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دارالسلام، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «الهيروين، الآيس، الهيدرو – 2 سلاح أبيض».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.