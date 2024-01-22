نائبة تطالب بالاستفادة من العقول المهاجرة لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية

طالبت هبة شاوربيم عضو مجلس الشيوخ، بالاستفادة من العقول المهاجرة للخارج في تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية.

وقالت شاوربيم، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن والمخصصة لمناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب حسانين توفيق، بشأن الألعاب الإلكترونية: «نحن بحاجة إلى الاهتمام بعقول أطفالنا وشبابنا، هناك ألعاب إلكترونية تسعي إلى تشويه تاريخ الدول، وهو ما حدث في حرب الخليج».

وتابعت: «يُدس السم في العسل من بعض الدول، وهو ما يدفعنا إلى الاهتمام بعلوم التاريخ والجغرافيا التي تدرس لأبنائنا في المدارس باعتبارها أمنا قوميا للبلاد».