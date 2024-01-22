مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية كتب: أسماء زايد 03:19 م | الإثنين 22 يناير 2024 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدبولي: شباب الصعيد طوروا مهاراتهم ويعملون مع شركات عالمية «أون لاين» يعملون دون مقابل.. مدبولي يشيد بشباب مشروعات «حياة كريمة» في أسوان «مدبولي»: توجيهات رئاسية بمضاعفة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمامها وزير الخارجية يستقبل رئيس شركة «سكاتك» النرويجية للطاقة المتجددة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي شركة سكاتك بقلم أسماء زايد