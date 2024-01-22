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مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية

كتب:

أسماء زايد
03:19 م | الإثنين 22 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

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