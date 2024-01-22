وظائف جديدة في 3 جهات حكومية أول فبراير.. اعرف التفاصيل ورابط التقديم

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في الإعلان أول فبراير المقبل عن وظائف جديدة في 3 جهات حكومية، حيث سيعلن الجهاز عن فتح رابط التقديم لهذه الوظائف، بداية من الساعة 12 منتصف ليل يوم 31 يناير وحتى منتصف ليل يوم 15 فبراير 2024.

أول فبراير.. وظائف جديدة في 3 جهات حكومية

وأكد الجهاز أن الوظائف التي سيتم الإعلان التقديم لها أول فبراير المقبل، في 3 جهات حكومية، هي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والهيئة القومية للأنفاق، والنقل الداخلي البري والبحري التابعين لوزارة النقل.

«الوطن» تستعرض أهم التفاصيل عن الوظائف الحكومية الجديدة في الجهات الحكومية الثلاث على النحو التالي:

أولا: وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

ويبدأ التقديم لها من أول فبراير حتى 15 فبراير 2024

عدد المطلوبين للتعيينات

10 خريجين في وظيفة مهندس

التخصصات

مهندس مساحة - مهندس مدني مهندس شبكات مهندس عمارة بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

لينك التقديم : من هنــــــــــــــا

ثانيا: وظائف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل

مواعيد التقديم : من 1- 15 فبراير 2024

عدد المطلوبين للتعيين

96 مهندساً

التخصصات المطلوبة

مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات -

مهندس إشارات - مهندس أبحاث ترية - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس

میان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك و 5 في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى

الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

مواعيد التقديم : من 1- 15 فبراير 2024

لينك التقديم للوظائف

التقديم لوظائف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل من هنــــــــــــا

ثالثا: وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل

عدد المطلوبين للتعيين

6 في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

التقديم لوظائف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل من هنــــــــــــا

الشروط العام لمسابقات التوظيف الثلاث

في (مركز استخدام الأراضي، والقومية للأنفاق، وجهاز تنظيم النقل الداخلي والخارجي) كما يلي :

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة يحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم للمسابقة حاصلا على تقدير جيد على الأقل.

7. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

8.اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

9. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

10. سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:

- البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإبداع، على أن

يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم