أمين الفتوى: توقع نتيجة المباريات مقابل أموال حرام شرعا

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده، أن هناك برامج على الإنترنت يتم الاشتراك فيها، عبارة عن مراهنة على توقعات نتيجة المباريات، فلو توقعت النتيجة الصحيحة، يدفع لها البرنامج أموالا، وإذا خسرت تدفع هي أموال، وتريد أن تعرف حكم توقع المباريات مقابل أموال؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» عبر فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «هذه مقامرة يعني مراهنة، يعني قمار، والقمار حرام شرعا، ولا يجوز فعله بنص القرآن والشرع».

وتابع: «سبق وقلنا ونبهنا، أنه علينا أن نتعامل مع البرامج التي تخضع لرقابة الدولة، لأنها تتم تحت إشراف من كل الجهات منها الدينية».