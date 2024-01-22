تشمل المرضى.. كل ما تريد معرفته عن صرف منحة 1500 للعاملين بالأزهر
كتب:
أحمد الشرقاوي
08:21 م | الإثنين 22 يناير 2024
شيخ الأزهر
حصلت «الوطن» على صورة رسمية من القرار الخاص بموافقة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر على صرف مكافأة بواقع 1500 جنيه فقط لجميع العاملين بالجامعة والهيئة المعاونة «المدرسين المساعدين - المعيدين - الموظفين والعمال»، والأطباء وفني التمريض بالإدارات الطبية بالجامعة.
منحة الأزهر الشريف
والمكافأة جاءت نظرا للجهد المبذول في الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023، كالتالي:
- تصرف عن التواجد الفعلي خلال الفترة من 10- 10- 2023 وحتى 2024/1/15م.
- تمويل قيمة المكافأة من حساب الصناديق الخاصة بالجامعة.
- الصرف للمدن الجامعية والمراكز البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص من الصناديق الخاصة بها، وفي حالة عدم وجود رصيد يسمح يتم العرض على الحسابات الخاصة بالجامعة مع تقديم كشف حساب البنك.
- تصرف للمنتدبين المتواجدين بالجامعة بنسبة التواجد خلال المدة المشار إليها وكذلك المحالين على المعاش عن فترة التواجد المشار إليها أيضا.
- يتم الصرف للمصابين بأمراض مزمنة والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل، والعاملين المؤقتين، وتصرف للصبية بقيمة نصف المكافأة.
- يجرى الصرف للحاصلين على موافقة بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر، بنسبة التواجد في العمل الفعلي.
- يكون الصرف للعاملين بالمستشفيات الجامعية من الميزانية الخاصة بكل جهة.