انطلاق اختبارات المتقدمين لمحفظي ومعلمي القرآن الكريم بالوادي الجديد

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات اختبارات المتقدمين للعمل «محفظي ومعلمي القرآن الكريم» بالرواق الأزهري بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار مواصلة الدور الحيوي للأزهر الشريف، في التوسع في زيادة عدد مقرات الرواق الأزهري بجميع محافظات الجمهورية؛ لاستهداف زيادة أعداد الدارسين لحفظ القرآن الكريم.

انطلاق اختبارات المتقدمين لمحفظي ومعلمي القرآن الكريم

وأوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أنّ هذه الاختبارات جاءت بتوجيهات الإمام الأكبر، ووفق بروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر ومحافظة الوادي الجديد، الذي جرى توقيعه في ديسمبر الماضي، وذلك في إطار سبل الاستفادة من الرواق الأزهري.

ولفت إلى أنّ الجامع الأزهر الشريف، أعلن عبر الرابط الذي نشره من خلال صفحته الرسمية على «فيسبوك» في ديسمبر الماضي، فتح باب التقدم لقبول 50 محفظًا للعمل بتحفيظ القرآن الكريم للطفل والكبار، بالرواق الأزهري بمحافظة الوادي الجديد.

مقرات الرواق الأزهري للعلوم الشرعية

والتقى مدير عام الجامع الأزهر، في وقت سابق، محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد سلمان الزمَلوط، وبحثا خلال اللقاء سبل التوسع في مقرات الرواق الأزهري للعلوم الشرعية والقرآن الكريم، بمدن ومراكز المحافظة، لما يحظى به الأزهر الشريف من مكانة كبيرة في قلوب وعقول المواطنين بالوادي الجديد.

وأشار «عودة»، إلى أنّ عدد الفروع الحالية بالوادي الجديد 25 فرعًا، تضم 1500 دارسًا برواق القرآن الكريم والتجويد، إضافة إلى دارسي برواق العلوم الشرعية والعربية.