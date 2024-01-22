سقوط أمطار على المنصورة.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت مدينة المنصورة سقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح الباردة، مع انخفاض درجات الحرارة، ما تبعه رفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالدقهلية

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، رفع درجة الاستعداد القصوى في أرجاء المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس والتعامل الفوري مع هطول الأمطار والاستعداد بتجهيز السيارات والمعدات لكسح وشفط مياه الأمطار وتجمعاتها من على جانبي الطريق وتشغيل غرفة العمليات المركزية والرئيسية داخل مبنى ديوان المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن بنطاق المحافظة لمتابعة الأوضاع ومجريات الأمور أولا بأول.

صيانة أعمدة الإنارة بالدقهلية

وشدد «مختار» على ضرورة سرعة تمهيد الطرق وتسويتها، خاصة في القرى والعزب والوحدات المحلية لسهولة السير والحركة بعد سقوط الأمطار، وصيانة أعمدة الإنارة وسحب الأسلاك والكابلات الكهربائية المتهالكة والملقاة على الأرض منعا لأي مشكلة قد تحدث، ورفع الإعلانات غير المرخصة حرصا على سلامة المواطنين.