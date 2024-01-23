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اليوم الأسوأ لإسرائيل في غزة.. مقتل 24 ضابطا وجنديا خلال 24 ساعة

كتب:

نرمين عفيفي
09:40 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ وسائل إعلام عبرية وصفت أمس الأحد بأنّه أحد أصعب الأيام التي عاشها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

وأضافت القناة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 24 ضابطا وجنديا بمعارك في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وتابعت القناة أنّ مستشفى سوروكا الإسرائيلي أعلن استقبال 2642 عسكريا مصابا منذ بداية الحرب على غزة، موضحا أنّ 33 ما زالوا يتلقون العلاج بينهم 11 في حالة خطرة.

وأضاف المستشفى، أنّه استقبل أمس 7 عسكريين جرحي بينهم حالتين خطيرتين أُصيبوا في معارك جنوب قطاع غزة.

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بقلم نرمين عفيفي