نجل عبد الغني السيد: «ع الحلوة والمرة» لم يؤلفها مكوجي.. وزكي مراد تبنى والدي فنيا

كشف محمد عبد الغني السيد، نجل الفنان والمطرب الراحل عبد الغني السيد، أسرارا من حياة والده الفنية، موضحا أنه دخل مجال الفن والغناء عندما سمعه الملحن الكبير زكي مراد، والد الفنانة ليلى مراد وهو يغني أثناء عمل والده، وأُعجب مراد بصوته وقرر أن يتبناه فنيا.

كان يقوم بتدريبات الصوت بجانب ليلى مراد

وأضاف نجل الفنان والمطرب الراحل عبد الغني السيد في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أنه كان يقوم بتدريبات الصوت إلى جانب ليلى مراد، وكان يعتبرها بمثابة أخت له.

كان شاعراً وله العديد من العلاقات الفنية قبل تأليف هذه الأغنية

وفيما يخص أغنية «ع الحلوة والمرة»، نفى نجل الفنان والمطرب الراحل عبد الغني السيد أن يكون مؤلفها هو شخص يعمل «مكوجي» كما كان يشاع عنها، مؤكدا أنه كان شاعرا وله العديد من العلاقات الفنية قبل تأليف هذه الأغنية.

هناك خلافات كانت بين والده وبين الفنان الكبير عبد الحليم حافظ

كما نفى نجل الفنان والمطرب الراحل عبد الغني السيد أيضا أن هناك خلافات كانت بين والده وبين الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، مؤكدا أن العلاقة بينهما كانت طيبة للغاية.

صداقة قوية جمعت والده بالعديد من الفنانين من أبرزهم رياض السنباطي

وأضاف نجل عبد الغني السيد أن هناك صداقة قوية جمعت والده بالعديد من الفنانين من أبرزهم رياض السنباطي، وقد جمعتهم الكثير من الأعمال قبل أن يقوم السنباطي بالتوجه للعمل مع السيدة أم كلثوم.

وتحدث نجل الفنان والمطرب الراحل عبد الغني السيد أيضاً عن بعض الجوانب الشخصية في حياة والده، مؤكداً أنه كان رجلاً متواضعاً وكريماً، وكان يحب مساعدة الآخرين.

وختم نجل الفنان والمطرب الراحل عبد الغني السيد حديثه قائلاً إنه فخور بوالده، وأنه سيظل دائماً يذكره بأعماله الفنية الخالدة.