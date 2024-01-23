حملات مكثفة لرفع الإشغالات وعودة الانضباط في مراكز المنيا

وجه اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية كافة ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع الإشغالات كافة على حرم الطريق العام، وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بشارع العرفاني في حي شمال المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 86 محضرا، تنوع بين «إزالة إدارية، وإشغال طريق، وبائع متجول»، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

تيسير حركة المرور بالشوارع

وفى مركزي سمالوط ومغاغة، نفذت الوحدات المحلية حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق العام، بالتعاون مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 45 محضرا، تنوع ما بين «إزالة إدارية - إشغال طريق- بائع متجول - نظافة)، وذلك لتحقيق الانضباط بشوارع المدن، وتيسيرا على المارة، وإزالة التعديات على حرم الطريق.