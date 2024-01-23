حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2024، الذي عُقد اليوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

درجات امتحان العلوم

درجات امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي من 20 درجة والنجاح من 10 درجة، للفصل الدراسي الأول، وتكون درجات الفصل الدراسي الثاني 20 درجة ليكون إجمالي درجات المادة للشهادة الإعدادية 40 درجة.

في الصور التالية، توزيع درجات امتحان العلوم وفق ما حدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تشتمل الدرجات على أكثر من جزئية ويتم توزيعها وفق الوزن النسبي للمستويات المعرفية والوزن النسبي للوحدات وأخيرا وفق نوع السؤال، ومنها درجات تقيس التذكر والفهم والتطبيق والمستويات العليا للتفكير، والامتحان يشتمل على أسئلة موضوعية بنسبة 85% وأسئلة مقالية بسبنة 15%، واشتمل على 4 أسئلة.

مستوى امتحان العلوم

وفي محافظة المنوفية، عُقد امتحان العلوم بداية من الساعة التاسعة صباحا، ورصدت «الوطن» مستوى الامتحان مع الطلاب، والذي أكدوا على سهولة أسئلة الامتحان، كونها جاءت من المقرر الدراسي والوقت المخصص للإجابة كان مناسبا.

ونوه الطلاب بأنّ الامتحان كان «طويل» إلا أنّ جميع الأسئلة سواء الاختيارية أو الصواب والخطأ كانت مباشرة ولم تشتمل على أي تعقيد.