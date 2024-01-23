تصحيح امتحانات «الحجيرات الإعدادية» بقنا في لجنة خاصة

قررت مديرية التربية والتعليم بقنا، إحالة رئيس لجنة الحجيرات الإعدادية الجديدة والمراقب الأول والموجه المقيم للتحقيق، ورفع مذكرة لتصحيح الأوراق بلجنة خاصة.

انتشار فيديو مفبرك لطلاب اللجنة

وقالت المديرية في بيان، إنه بناءً على ما جرى تداوله بصفحات التواصل الاجتماعي، وما ورد لإدارة التربية والتعليم بقنا، بشأن انتشار مقطع فيديو مفبرك لطلاب لجنة الامتحانات بمدرسة الحجيرات الإعدادية الجديدة أثناء تأدية امتحانات الصف الثالث الإعدادي، أوضحت إدارة قنا التعليمية، أنه بعد التحقيق الأولي تبين أن ما جرى تداوله فيديو مفبرك والدليل لا وجود للصوت فيه، وجرى تركيب موسيقى عليه للتغطية، والأمن مسؤوليته حماية اللجنة كما هو واضح من وجود سيارة شرطة خارج المدرسة.

وحسب البيان، قال رئيس اللجنة: «صممت على تصوير اللجنة اليوم دون ترتيب أثناء الامتحانات لإثبات عكس ما هو متداول، وهذا ما جرى توضيحه من رئيس لجنة الحجيرات الإعدادية الجديدة لإدارة قنا التعليمية، بخصوص الأخبار غير الدقيقة من قِبل صفحات وأشخاص يعملون على زعزعة الأمن، وخصوصاً في هذا الشهر من كل عام».

تصحيح الامتحانات في لجنة خاصة

وذكرت الإدارة التعليمية، أنها أصدرت هذا البيان بناءً على التحقيق برفع مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم، بتحويل تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات إلى لجنة خاصة لضمان نزاهة الامتحانات بها والتأكد من وجود غش من عدمه.