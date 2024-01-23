مصممة جواكيت بالذكاء الاصطناعي: تعبر عن هويتنا وحضارتنا

قالت المهندسة هبة شاكر، مصممة الجاكيت بالذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي كان مجرد أداة جرى استخدامها في تصميم جواكيت عليها تصميمات تعبر عن الهوية المصرية بشكل أسرع.

أهمية الذكاء الاصطناعي في التصميم

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» عبر فضائية «dmc»، أن الذكاء الاصطناعي ساعد في رؤية التصميمات على الحقيقة بدلا من قضاء فترة في التجربة وإهدار خامات ووقت ومجهود دون جدوى، فكان يتم إدخال الألوان وأشكال التصميمات على برامج الذكاء الاصطناعي ومن ثم إظهار التصميم المبدئي للتعامل عليها فيما بعد.

الهدف من مجموعة التصميمات

وتابعت بأن الهدف من مجموعة التصميمات «الكوليكشن» الأخيرة هو نشر الوعي بين المواطنين في كل المحافظات بأهمية الهوية المصرية وأهم المعالم الأثرية فضلا عن تعريفهم بأهم ما يميز كل محافظة، مشيرة إلى أنه تم تصميم جاكيت يحتوي على أهم المعالم الأثرية في مصر، وآخر يضم طوابع بريد لمختلف المحافظات، ويكون شكل الطابع مستمد من شعار المحافظة نفسها بما يتناسب مع التصميم النهائي.