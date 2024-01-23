طرح البوسترات الرسمية لفيلم «أنف وثلاث عيون».. (صور)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «أنف وثلاث عيون»، البوسترات الرسمية لأبطال العمل، عبر حسابها على «إنستجرام».

وأعلنت الشركة في وقت سابق، عرض فيلم «أنف وثلاث عيون» في 31 يناير الجاري، في دور العرض المصرية والعربية، وهو الفيلم المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، التي جرى تحويلها إلى فيلم سينمائي عام 1972.

«أنف وثلاث عيون» للسيناريست وائل حمدي، إخراج المخرج المصري أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل وصبا مبارك وسلمى أبوضيف، وجيهان الشماشرجي وصدقي صخر ونبيل ماهر ونور محمود وسلوى محمد علي.