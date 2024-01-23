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أستاذ مناعة وميكروبيولوجي: الهيكل العظمي للإنسان يتجدد باستمرار

كتب:

هانى حسن
08:15 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
الدكتورة أماني الشريف أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر

الدكتورة أماني الشريف أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، إن العظام هي الأساس فى جسم الإنسان، وبداية تحديد معالم الجنين في بطن أمه، لافتة إلى أن العظام مهمة جدا لحياة الإنسان وممارسة نشاطه.  

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «العظام طول الوقت تتغير، فخلايا (OCs)، هي خلايا تأكل العظام القديمة وتلعب دورا محوريا في نمو الهيكل العظمي وإعادة تشكيل عظام البالغين، وخلايا أخرى تبينى عظام جديدة أول بأول، والهيكل العظمي للإنسان يتجدد باستمرار».

وأضافت: «طول ما فى توازن بين الخلايا الأكلة للعظام والخلايا المجدد للعظام، تكون صحة العظام جيدة، لكن فى حال حدوث خلل فى التوازن فى هذا الأمر يحدث مشاكل مرضية في العظام».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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