أستاذ مناعة وميكروبيولوجي: الهيكل العظمي للإنسان يتجدد باستمرار

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، إن العظام هي الأساس فى جسم الإنسان، وبداية تحديد معالم الجنين في بطن أمه، لافتة إلى أن العظام مهمة جدا لحياة الإنسان وممارسة نشاطه.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «العظام طول الوقت تتغير، فخلايا (OCs)، هي خلايا تأكل العظام القديمة وتلعب دورا محوريا في نمو الهيكل العظمي وإعادة تشكيل عظام البالغين، وخلايا أخرى تبينى عظام جديدة أول بأول، والهيكل العظمي للإنسان يتجدد باستمرار».

وأضافت: «طول ما فى توازن بين الخلايا الأكلة للعظام والخلايا المجدد للعظام، تكون صحة العظام جيدة، لكن فى حال حدوث خلل فى التوازن فى هذا الأمر يحدث مشاكل مرضية في العظام».

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