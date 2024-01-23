إيقاف رئيس لجنة و3 مراقبين لتسهيل الغش في امتحانات الإعدادية بسوهاج

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إيقاف رئيس لجنة وثلاثة مراقبين عن العمل لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معهم في واقعة اتهامهم بتسهيل الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات، وذلك أثناء قيامهم بأعمال المراقبة في بعض لجان مركز جهينة في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

من جانبه، أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق مبدأ الثواب والعقاب، للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، خاصة الغش الإلكتروني.

ووجه محافظ سوهاج بمتابعة اللجان المحافظة، للحفاظ على حق الطالب المجتهد وضمان حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات بعدالة، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية بالمحافظة.