غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه.. عقوبات ضد الطالب حال ارتكابه هذه المخالفة

اهتم القانون المصري بتنظيم كل الأمور الحياتية التي، ومنها مسألة الغش في الامتحانات، والإخلال بسير العملية، وفي التقرير التالي، توضح «الوطن» العقوبة المقررة لذلك.

عقوبة الإخلال بأعمال الامتحان

أوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك مواد وردت في القانون المصري، تنظم عميلة الامتحانات، وتطبق عقوبات قانونية على الطلاب المتورطين في أعمال الغش في وقت الامتحان.

وأضاف أنه ورد في المادة الثانية من قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أنه في حال تم ضبط الطالب يمارس الغش أو يشرع في ممارسة الغش، يعاقب بدفع غرامة ومصادرة الأداة التي استعملها في سبيل ذلك.

دفع غرامة حال الغش في الامتحان

جاء في نص المادة سالفة الذكر، أنه إذا تم ضبط أحد الطلاب يقوم بالغش أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يعاقب بدفع غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 10 ألف جنيه كحد أقصى، وتصادر المحكمة أي أداة استعملها الطالب في سبيل ذلك.