فوكس نيوز: الأموال الأمريكية المخصصة لدعم أوكرانيا نفدت

أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية بأن أموال الولايات المتحدة المخصصة لدعم أوكرانيا نفدت، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحاول إقناع 50 دولة أخرى بمواصلة إرسال الذخيرة والصواريخ إلى كييف.

وقال مصدر في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أجرى الاجتماع الدفاعي الشهري (أون لاين) الذي يعقد منذ أبريل 2022، وهو في منزله محاولا إقناع نحو 50 دولة بمواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، من أجل سد الفجوة في الدعم الأمريكي، إلى حين إقرار الكونغرس الميزانية اللازمة لكييف، قائلا: دعمنا لنضال أوكرانيا يجعل جميع بلداننا أكثر أمنا، إذا فقدنا أعصابنا وإذا تراجعنا وإذا فشلنا في ردع المعتدين الآخرين، فلن نؤدي إلا إلى المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الفوضى، لذا فإن وجود أوكرانيا ذات سيادة وأمن أمر بالغ الأهمية للأمن العالمي ويجب علينا ألا نتردد في تحقيق أهدافنا»، فيما أفادت سابرينا سينج نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بأنه على الرغم من أننا غير قادرين على تقديم مساعدتنا الأمنية لأوكرانيا في الوقت الحالي، فإن شركاءنا يواصلون القيام بذلك.

وركز الاجتماع على احتياجات أوكرانيا على المدى الطويل، وأن الولايات المتحدة أفرغت مخزوناتها لمساعدة أوكرانيا واستخدمت التمويل المخصص من الكونجرس لتجديد هذه الاحتياطيات، ومع ذلك فقد نفدت أموالها ولم تتمكن من توفير ذخائر إضافية منذ ديسمبر 2023.