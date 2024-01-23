«1000 دولار».. برلماني يكشف تفاصيل إصدار بطاقة إقامة للأجانب في مصر

قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر موقعة على اتفاقية اللاجئين منذ خمسينيات القرن الماضي، مشددًا على أنها تفتح أبوابها على مصراعيها مراعاة للإنسانية.

وأضاف «الكدواني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تحرص على أداء هذا الدور، ومستمرة فيه، حيث إنها لا تؤسس معسكرات إيواء خاصة باللاجئين، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء، أصدر قرار لتدقيق أرقام الموجودين في مصر بشكل غير مشروع، حتى يتقدموا لإصدار بطاقة إقامة، ويدفعوا الرسوم والغرامات، ويتم تحويل الرسوم إلى أحد المصارف المعتمدة، وقدرها 1000 دولار.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن من حق الدولة المصرية أن تعرف عدد الأجانب المقيمين على أراضها وتكون على بينة من نشاطهم وما يقومون به، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التي تتبع الأمم المتحدة أكدت أن ثمة تسعة ملايين لاجئ يقيمون في مصر ويتمتعون بالمزايا نفسها التي يحصل عليها المصريون، ولا يتعرضون لأي تفرقة.