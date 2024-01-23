عام 2022 نقطة فاصلة في تاريخ المشروع النووي المصري

قال تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن عام 2022 شهد تطورا غير مسبوق على مسار تنفيذ المشروع النووي السلمي المصري، دخلت خلاله مصر مصاف الدول التي تنشئ محطات طاقة نووية طبقاً لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحقق حلم المصريين الذي طال انتظاره.

محاور استراتيجية الطاقة في مصر في عام 2035

أشار التقرير إلى ان استراتيجية الطاقة في مصر في عام 2035 ترتكز على عدة محاور رئيسية، منها:

- المحور الأول : تأمين مصادر التغذية الكهربية ويتحقق ذلك من خلال استخدام تكنولوجيات جديدة لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين و تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجدة، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة.

- المحور الثاني : محور الاستدامة، إذ أسهمت الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الدعم وإعادة توجيهه لمستحقيه في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع، ما كان له أكبر الأثر في تشجيع الاستثمار.

الاعتماد على الطاقة المتجددة

أوضح التقرير أن الاستراتيجية المتكاملة للطاقة في مصر، تهدف للتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، إذ تهدف استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035 مقارنة بـ20% عام 2022، وإدخال الطاقة النووية بنسبة نحو 3%.