«متحدث الرئاسة»: أول مفاعل للطاقة النووية في مصر يدخل الخدمة بحلول 2028

هنأ المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الشعب المصري، على بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، موضحا أنه يوم مميز في تاريخ مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المشروع ينقل مصر من حال إلى حال، ويسهم في التنمية وله أبعاد كثيرة.

ولفت المستشار الدكتور أحمد فهمي، إلى أن مصر بهذا المشروع تدخل عصر التكنولوجيا النووية السلمية، موضحا أن بدء دخول أول مفاعل للطاقة النووية للخدمة في مصر سيكون بحلول 2028.

وأردف أنه بعد 7 سنوات من ظروف دولية وإقليمية غير عادية، سابقت مصر الجدول الزمني في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، وشهدت بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

وواصل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري ضخم وهائل وكبير، لافتا إلى أن الاستقرار الأمني أسهم في تنفيذ مشروعات التنمية.