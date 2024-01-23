عضو بـ«الشيوخ»: نستهدف وصول عدد السياح إلى 30 مليون في 2030

قال حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن القطاع السياحي أهم الحلول السريعة لحل مشكلة النقد الأجنبي وتوفير الموارد التجارية في مصر إذا قمنا بتوفير كل المقومات والإمكانات له، موضحًا أنه كان هناك 3 ملايين سائح، وخلال عام 2023 ارتفع معدل السياح إلى 14.5 مليون.

وأكد الجندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن خطة 2030 تستهدف وصول عدد السياح إلى 30 مليون، مشيرًا إلى أن عدد الغرف السياحية حاليًا 200 ألف غرفة، منها 20 ألف غرفة غير صالحة، ولذلك نحتاج إلى 450 ألف غرفة لتنفيذ هذه الخطة.

ترويج السياح للسياحة

واستكمل: «المجتمع يجب أن يفكر في السياحة ويعمل على تطويرها، وأن من يتعامل مع السائح يجب أن يكون لديه الأدوات التي تجعل السائح مسرورًا من السياحة في مصر، وأن يتحدث عن السياحة في مصر ورقيها، وهو بمثابة ترويج من السائح نفسه».