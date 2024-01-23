تفاصيل خطة سهم بوسيدون المزدوجة المقترحة من بايدن

تتزايد هجمات الحوثيين على السفن المعلنة تأييدها للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، ما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعلان ما يعرف بـ خطة سهم بوسيدون المزدوجة من أجل مواجهة الحوثيين.

خطة سهم بوسيدون المزدوجة اقترحها بايدن

وعمدت الولايات المتحدة إلى اقتراح خطة سهم بوسيدون المزدوجة، التي اقترحها الرئيس جو بايدن، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، ضمن حلف «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة البحرية، التي يمر جزء كبير منها عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

تفاصيل خطة سهم بوسيدون المزدوجة التي اقترحها بايدن

ترتكز خطة سهم بوسيدون المزدوجة، التي أعلن اقتراحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، على استخدام العقوبات والضربات بشكل طويل الأمد، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية، وتعمل الخطة على تنفيذ ضربات عسكرية بدقة وبشكل فعال، للعمل على تقويض قدرات الحوثيين الهجومية، وقد تم تنفيذ 9 ضربات حتى الآن، وسط فرض عقوبات اقتصادية على الحوثيين، وإدراجها في قائمة الإرهاب الدولي.

سبب خطة سهم بوسيدون المزدوجة التي اقترحها بايدن

وتعمل خطة سهم بوسيدون المزدوجة التي اقترحها بايدن، على العمل على إضعاف المسلحين الحوثيين، لكن لن ترتقي لمحاولة القضاء على الجماعة، أو الدخول في احتكاك مباشر معها أو مع إيران، وتهدف الخطة إلى العمل على منع توسعة رقعة الحرب والصراع في الشرق الأوسط، حيث بدأ الحوثيون الهجوم على السفن في البحر الأحمر منذ يوم 19 نوفمبر 2023.