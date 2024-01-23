ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 26 مخالفة في كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية الموسعة مستمرة على مدار الأسبوع، وذلك لمحاربة جشع بعض التجار، حيث تمكنت من ضبط 26 مخالفة بيع وغش تجاري في المواد الغذائية، وكذلك ضبط لحوم وأسماك وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

ضبط مخالفات تموينية

وأوضح وكيل وزارة التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية في محافظة كفر الشيخ تستمر بجميع المراكز والمدن في كفر الشيخ، وذلك بهدف ضبط أي تلاعب أو غش تجارب بالأسواق العامة والمتاجر، علاوة على ضبط حركة السلع.

وأشار وكيل وزارة التموين إلي أن الهدف الأول هو كثيف الحملات التموينية علي بيع الأسماك، واللحوم الحية والمجمدة، ومصانع الألبان، والدواجن ، علاوة على متاجر بيع الخضروات والسلع الغذائية، الأمر الذي يضمن منع الاحتكار ومحاربة الغلاء، ومن ثم حماية المستهلك من أي تلاعب في الأسعار.