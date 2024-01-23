وجه السيد الطوخي رئيس حزب «الكرامة»، التحية للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وقال: «الشعب الفلسطيني واجه ببطولة أسطورية هذا العدوان الصهيوني الأمريكي في مساحة بسيطة، والعدو الصهيوني هو العدو الحقيقي لهذه الأمة وسبب في مشكلات كبيرة تواجهها المنطقة».

وحول الوضع الراهن في مصر، أكد «الطوخي»، في حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «الوضع الاقتصادي صعب جدا وكارثي جدا، ويجب أن يلمس المواطن التغيير بعد الحوار الوطني على أرض الواقع».

أوضح رئيس حزب «الكرامة»: "نحتاج إلى قائمة نسبية لزيادة الحركة السياسية وتغيير قانون الحبس الاحتياطي، هناك أزمة اقتصادية طاحنة تهدد السلم الاجتماعي، كما أن الدخل القومي في مصر أصبح معظمه من الضرائب، وعلى كل مؤسسات الدولة أن تنتبه".