خواتيم سورة البقرة.. فضل كبير وحماية من الشياطين

تتميز سورة البقرة بالعديد من الخصائص، منها أنّها أطول سورة في القرآن الكريم، وتحتوي على أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة خواتيم سورة البقرة.

فضل خواتيم سورة البقرة

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ خواتيم سورة البقرة لها فضل كبير، منها أنّها تحمي من الشياطين، حيث روى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «اقرأوا القرآن فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنّهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة».

وأضاف أنّها تكفي صاحبها في ليلة، حيث روى أبو مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه»، وأنّها أعظم آية في القرآن، حيث روى أبو المنذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: «قُلت الله ورسوله أعلم»، قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: «قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم»، قال: «فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر».