«الصحة»: إصابتان فقط في حادث دائري المريوطية.. (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن شخصين فقط أصيبا في الحادث الذي وقع على طريق دائري المريوطية، وجرى نقلهما إلى مستشفى الهرم.

وقال "عبد الغفار" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الصحة، ستحاسب المسؤولين الذين ينحرفون عن القواعد ولا يصححون الأخطاء، وسيجري تغريم المسؤولين الذين لا يصححون الأخطاء، والذين يمتلكون الأدوية ولا يصرفونها للمرضى.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن مصر تعاني من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية،: "نفرط في استخدام المضادات الحيوية لجميع الأمراض دون استشارة الأطباء، ونتيجة لذلك يضعف جهاز المناعة، ما يضر المريض، كما يتسبب في مقاومة البكتيريا للعلاج".