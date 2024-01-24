بعد تحقق النبوءة الثامنة.. ليلى عبداللطيف تحذر من 3 أحداث قادمة

لا زالت ليلى عبد اللطيف، خبيرة الأبراج والفلك الشهيرة حديث الساعة، ويلقى اسمها بحثًا واسعًا على محرك البحث العالمي «جوجل»؛ إذ يحاول كثيرون معرفة توقعاتها للفترة المقبلة، لا سيما بعد تحقق عدة توقعات لها منذ بداية العام الجاري 2024، أبرزها زلزال اليابان وانفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز؛ لذا وبعد تحقق نحو 8 نبوءات، يمكن الإشارة إلى 3 أحداث حذرت منها وتوقعتها ليلى عبد اللطيف.

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