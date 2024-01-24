تحرك عاجل من كاف تجاه حكم فار مباراة مصر وكاب فيردي: «هل يتم استبعاده»؟

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ردة فعل اللجنة بعد تدخل حكم الفار الجنوب أفريقي توم أبونجيل في مباراة مصر وكاب فيردي بعد تسجيل مصطفى محمد هدف قاتل لصالح منتخب مصر في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة والتي ساهمت في تأهل الفراعنة لثمن نهائي البطولة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت : « مراقب مباراة مصر وكاب فيردي تحدث مع الحكم عقب المباراة وأكد له بأنه كان سيورط الطاقم التحكيمي بسبب هذا الخطأ خاصة وأن التدخل كان خطأ كبير من الحكم الجنوب أفريقي وطالبه بالتركيز خلال المباريات المقبلة في البطولة حتى لا يحدث خطأ آخر يؤثر على نتائج المباريات في الأدوار الإقصائية».

وتابع المصدر : « توم أبونجيل حكم واعد وسيستمر في التحكيم في البطولة بشكل طبيعي لن يتم استبعاده خلال المواجهات المقبلة خاصة وأن جميع الحكام التي وقع عليها الاختيار تم اختيارهم بعناية شديدة من جانب لجنة حكام كاف ولدينا ثقة كاملة في الجميع».