قبل الذهاب إلى معرض القاهرة للكتاب.. 6 نصائح مهمة لقضاء وقت ممتع

24 ساعة تفصلنا عن أولى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ويأتي شعار المعرض لهذا العام، بعنوان «نصنع المعرفة..نصون الكلمة» وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، وسيقام في مركز مصر للمعارض الدولية.

يبحث الكثير من الأشخاص قبل الذهاب إلى معرض الكتاب، إلى بعض النصائح التي تساعدهم في قضاء يوم ممتع بالداخل، والتي يستعرضها «الوطن»، وفقا للصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لضمان زيارة ناجحة للمعرض، ويمكن استعراض ذلك فيما يلي:

- وجب على الشخص قبل زيارته للمعرض، أن يحجز «أونلاين»، لأن ذلك يضمن له تجنب الوقوف أمام أبواب المعرض أملا في الحصول على تذكرة الدخول.

- عدم الاكتفاء بالبحث عن الكتب فقط، إلا أنه يمكنك أخذ جولة داخل أرجاء المعرض، لمتابعة الأنشطة المختلفة المقامة بداخله، مثل الندوات التي تستضيف كبار الكتاب والمؤلفين.

- الحرص على ارتداء الكمامة لتجنب الإصابة بأي عدوى، خاصة في تلك الأجواء الباردة لفصل الشتاء، الذي يكثر فيها انتشار الأمراض الموسمية.

- تحديد أولوياتك في الكتب التي ترغب في شرائها، والذهاب إلى الأماكن الخاصة بها، ولا تغتر بالكتب الأكثر مبيعا.

- أثناء زيارتك لمعرض الكتاب، حاول أن يكون معك شنطة للظهر كبيرة لتستطيع وضع مجموعة الكتب بداخلها بسهولة، ويمكنك التجول داخل المعرض بسهولة ويسر.

- خذ معك مدونة ورقية أو استخدم هاتفك لتدوين أسماء الكتب التي تحتاجها، وأسماء دور النشر، حتى تتمكن من زيارة المعرض مرة أخرى وشراء الكتاب إذا لم تتمكن من ذلك في زيارتك الأولى.

طريقة الوصول إلى المعرض

فيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائري المعرض، خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة بفاصل زمني 20 دقيقة.