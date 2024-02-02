الاستعلام عن زيارة عائلية.. اعرف أبرز الأوراق المطلوبة

تقدم بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية خدمة تأشيرة زيارة عائلية للسماح للأقارب من الدرجة الأولى والثانية للمواطنين والمقيمين فيها ويمكن تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية إلكترونيًا أو من خلال البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج، وتعتبر الزيارة العائلية هي تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية لغرض زيارة أحد الأقارب المقيمين في المملكة.

وفي السطور التالية، نرض طرق الاستعلام عن زيارة عائلية.

أنواع الزيارات العائلية

تقسم الزيارات العائلية إلى نوعين رئيسيين:

زيارة عائلية للزوجة والأبناء.. وهي تأشيرة دخول لغرض زيارة الزوج أو الوالد المقيمين في المملكة العربية السعودية.

زيارة عائلية للأقارب الآخرين.. وهي تأشيرة دخول لغرض زيارة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية المقيمين في المملكة، مثل الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الجد أو الجدة أو الأبناء أو البنات.

شروط الحصول على تأشيرة زيارة عائلية

يشترط للحصول على تأشيرة زيارة عائلية ما يلي:

أن يكون مقدم الطلب مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا في المملكة.

أن يكون مقدم الطلب متزوجًا من مواطنة سعودية أو من مقيمة في المملكة.

أن يكون مقدم الطلب على رأس العمل أو طالبًا أو صاحب عمل.

أن يكون مقدم الطلب قادرًا على تحمل نفقات الزيارة.

الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة زيارة عائلية

تختلف الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة زيارة عائلية بحسب نوع الزيارة، ولكن بشكل عام تتطلب الأوراق التالية:

جواز سفر مقدم الطلب ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

صورتان شخصيتان لمقدم الطلب.

صورة من إقامة مقدم الطلب.

صورة من عقد الزواج أو شهادة الميلاد.

خطاب تعريف من جهة العمل أو من المدرسة (بالنسبة للطلاب).

تقرير طبي من أحد المستشفيات المعتمدة.

طريقة تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية

يمكن تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية إلكترونيًا عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية، أو من خلال البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج.

مدة صلاحية تأشيرة زيارة عائلية

تتراوح مدة صلاحية تأشيرة زيارة عائلية بين 90 يومًا و3 أشهر، ويمكن تمديدها إلى 3 أشهر أخرى.

رسوم تأشيرة زيارة عائلية

تختلف رسوم التأشيرة باختلاف المدة، فإذا كانت من 14 يوم إلى 3 أشهر تكون تكلفتها 2000 ريال.

مدة 6 أشهر بتكلفة 3000 ريال.

مدة عام بتكلفة 5000 ريال.

زيارة لمدة عامين بتكلفة 8000 ريال.

الاستعلام عن حالة طلب تأشيرة زيارة عائلية

يمكن الاستعلام عن حالة طلب تأشيرة زيارة عائلية عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية، أو من خلال البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج.

خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية

لاستعلام عن حالة طلب تأشيرة زيارة عائلية عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

اضغط على "الاستعلام عن حالة طلب".

حدد نوع الطلب المراد الاستعلام عنه من القائمة.

أدخل رقم الطلب ورمر الصورة.

اضغط على "استعلم".

ستظهر لك حالة الطلب بعد لحظات.

المدة المتوقعة للحصول على تأشيرة زيارة عائلية

تتراوح المدة المتوقعة للحصول على تأشيرة زيارة عائلية بين 7 أيام و15 يومًا، وقد تصل إلى 30 يومًا في بعض الحالات.

الإجراءات اللازمة عند وصول مقدم الطلب إلى المملكة

عند وصول مقدم الطلب إلى المملكة العربية السعودية، يجب عليه القيام بالإجراءات التالية:

التوجه إلى أحد المنافذ الحدودية.

تعبئة نموذج الدخول.

دفع رسوم الدخول.

المرور عبر الفحص الأمني.

المدة المسموح بها للبقاء في المملكة

تبلغ المدة المسموح بها بالبقاء في المملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة عائلية 90 يومًا، ويمكن تمديدها إلى 3 أشهر أخرى.

الغرامات المترتبة على مخالفة شروط تأشيرة زيارة عائلية

يمكن فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يخالفون شروط تأشيرة زيارة عائلية، وقد تصل هذه الغرامات إلى 50 ألف ريال سعودي.