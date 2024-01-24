طرح 5 منافذ بأنشطة مختلفة في المنصورة الجديدة بنظام حق الانتفاع

أعلن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، طرح 5 منافذ «كونتينرز» بنشاط بيع المأكولات والمشروبات والعصائر بالممشى السياحي «الكورنيش»، والممشى الجنوبي بالمنطقة الفاصلة بين المدينة والطريق الدولي الساحلي، بنظام مقابل الانتفاع لمدة سنتين بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنّ كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وموعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 14-4-2024 بمقر الجهاز، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وأعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، طرح مبنى كافيتيريا السرفيس بمساحة (45.38م2) بالحي السكني الثاني، وطرح قطعة أرض بنشاط حديقة في المباني المقامة عليه ضمن مساحة (39155.57م2) بما يعادل 9.5 فدان بمنطقة 480 فدانا، إضافة إلى المسطحات الخضراء بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنّ كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأنّ موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 3-3-2024 بمقر الجهاز، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.