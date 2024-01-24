تطورات جديدة في الحالة الصحية لأحمد العوضي

يخضع الفنان أحمد العوضي لفحوصات طبية جديدة، اليوم الأربعاء، داخل أحد المستشفيات؛ للوقوف على تطورات الحالة وتحديد موعد مغادرته للمستشفى.

تطورات حالة الفنان أحمد العوضي

وقال مصدر مقرب من أحمد العوضي لـ «الوطن» إن حالته الصحية شهدت تحسنا كبيرا، وقد يمتد احتجازه في المستشفى ليوم إضافي، مضيفا: «المسألة دي هتتحدد النهاردة، وممكن يخرج النهاردة أو بكره بالكتير».

أحمد العوضي يتعرض لوعكة صحية

وكان العوضي جرى نقله إلى المستشفى، الأحد الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت احتجازه بالمستشفى كي يكون تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حسبما أبلغه طبيبه المعالج.

أحمد العوضي ومسلسل «حق عرب»

ومن المقرر أن يستأنف العوضي تصوير مسلسله الجديد «حق عرب» فور استقرار حالته الصحية، لا سيما وأنه مرتبط بالعرض في سباق دراما رمضان المقبل، ويشارك في البطولة كل من رياض الخولي، دينا فؤاد، وفاء عامر، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، دنيا المصري وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.