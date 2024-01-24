رابط مباشر للتقديم في الوظائف الحكومية 2024.. 7 جهات مختلفة

ذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف الحكومية 2024 والتي توجد في جهات مختلفة مثل الهيئة القومية للأنفاق وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والهيئة القومية للبريد، فضلاً عن وظائف في وزارة العدل، يستمر التقديم لبعضها حتى منتصف شهر فبراير المقبل.

وظائف حكومية 2024 بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

- اسم الوحدة:

المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

- الوظائف:

مهندس بتخصصات مختلفة مثل مهندس مساحة ومهندس شبكات ومهندس مدني ومهندس عمارة

- طريقة شغل الوظائف:

التعيين

- تاريخ التقديم

يبدأ التقديم اعتباراً من الأول من شهر فبراير ويستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر.

وظائف حكومية 2024 بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

- اسم الوحدة

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل

- الوظائف:

محام بالدرجة المالية الثالثة

- طريقة شغل الوظيفة:

التعيين

- تاريخ التقديم:

يبدأ التقديم أول شهر فبراير المقبل ويستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر

وظائف حكومية 2024 بالهيئة القومية للأنفاق

- اسم الوحدة

الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل

- الوظائف

مهندسين ميكانيكا وكهرباء وإشارات وتصميم مدني وأبحاث تربة

- تاريخ التقديم:

يبدأ التقديم أول شهر فبراير المقبل ويستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر

- طريقة شغل الوظيفة:

التعيين

وظائف حكومية 2024 بالهيئة القومية للبريد

- اسم الوحدة

الهيئة القومية للبريد

- الوظائف

مختلف التخصصات الوظيفية مثل مهندس ميكانيكا ومهندس تخطيط نقل ومحام وأخصائي بريد

- تاريخ التقديم:

بدأ التقديم 18 من شهر يناير الجاري ويستمر حتى يوم 31 من نفس الشهر

- طريقة شغل الوظيفة:

التعيين

وظائف حكومية 2024 بمصلحة الخبراء بوزارة العدل

- اسم الوحدة

مصلحة الخبراء بوزارة العدل

- الوظائف:

تخصصات مختلفة مثل معاون خبير زراعي ومعاون خبير هندسي في تخصصات مدني وعمارة وميكانيكا وكهرباء

- طريقة شغل الوظيفة:

التعيين

- تاريخ التقديم

بدأ التقديم 18 من شهر يناير الجاري ويستمر حتى يوم 31 من نفس الشهر.

ويمكن التقديم لهذه الوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية من هنا.