محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارته لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الطبية المطورة بالمحافظة.

جاء بحضور الدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار عضو مجلس النواب.

منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس هيئة الرعاية الصحية عددا من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وتقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبي متميز خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والذي وفر كافة احتياجات المرضى العلاجية والصحية، موجها الشكر للدكتور أحمد السبكي على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، فضلا عن التعاون المثمر في تطوير العديد من المنشآت الصحية بالمحافظة.

دعم القطاع الصحي

ومن جانبه، أشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بجهود العاملين في القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد والذين ساهموا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافه، مثنيا على دعم محافظ بورسعيد المستمر للقطاع الصحي والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.

جدير بالذكر، أن محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية سوف يفتتحان الجناح البحري بمسشفى السلام الدولي، ويتفقدان وحدة الكلي بمجمع الشفاء الطبي على هامش الزيارة.