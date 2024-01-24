توفي قبل انتهاء خدمته بأيام.. معلومات عن المجند محمد خالد شهيد «كرم القواديس»

في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2014، كان يؤدي المجند محمد خالد، ابن محافظة أسوان، واجبه الوطني في كمين كرم القواديس بشمال سيناء مع زملائه؛ ليتفاجأوا بهجوم إرهابي استهدفهم في عمليتين إرهابيتين راح ضحيتهما عدد من المجندين، على رأسهم «محمد»؛ ليكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي اسمه في احتفالية عيد الشرطة الـ72 التي انطلقت قبل قليل بحضور قادة الدولة وكبار رجال الشرطة، وتسلمت أرملته التكريم.

معلومات عن المجند محمد خالد

وتستعرض «الوطن»، معلومات عن الشهيد محمد خالد، بعد تكريم اسمه اليوم، وهي كالتالي:

- اسمه محمد خالد.

- ولد بقرية أقليت التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

- حصل على بكالوريوس سياحة وفنادق.

- كان يعيش مع والديه في مساكن الإسكان بمدينة كوم أمبو.

- والده يعمل أخصائيا اجتماعيا بمدرسة الشيخ عبد العاطي الابتدائية بقرية أقليت.

- كان ذاهبا لأداء آخر شهر في خدمة الوطن كمجند قبل استشهاده.

- أنهى إجراءات نهاية الخدمة قبل سفره لمكان خدمته.

- وّدع أهله وأصدقاءه قبل استشهاده بـ3 أيام.

- كانت تربطه علاقة طيبة بجميع جيرانه.

- جرى إطلاق اسمه على مدرسة كوم أمبو الثانوية بنين.

آخر كلمات الشهيد محمد خالد

وكانت آخر كلمات الشهيد على موقع التواصل الاجتماعى «إكس»: «آه يا بلد أفضل من فيكى اتدفن، واعتبروني شهيد، وحاسس إني هرجع في صندوق خشب، والنصر أو الشهادة».

وشهدت احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، تكريم عدد من أسر شهداء الشرطة تقديرا لتضحياتهم، وتسلم التكريمات ذوو الشهداء.