عضو بـ«الشيوخ» عن دعوة السيسي لحوار وطني اقتصادي: تؤكد رغبته في تحسين حال المواطن

أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72، موضحا أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد تؤكد رغبة القيادة السياسية في تحسين أحوال معيشة المصريين.

وثيقة التوجهات الاقتصادية على الحوار الوطني

وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات صحفية إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها نتجت عن الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التي ألقن بظلالها على كل دول العالم وليس مصر فقط، مثمنا طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية على الحوار الوطني الذي يضم متخصصين وخبراء من شأنهم وضع آليات تنفيذ على أرض الواقع.

وأكد أن موقف مصر تاريخي وثابت داعما للقضية الفلسطينية، فمصر تعتبر القضية الفلسطينية أم القضايا، ودائما تطالب بحل الدولتين والعودة لحدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

ووجه التهنئة لرجال الشرطة البواسل الذين يسطرون ملاحما وطنية على مر العصور فى الدفاع عن بلادهم.