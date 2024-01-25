الفنان شريف حافظ يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة الرابعة

يشارك الفنان شريف حافظ للمرة الرابعة في معرض الكتاب المقرر أن تنطلق فعالياته اليوم الخميس، ويستقبل العديد من الزوار .

شريف حافظ يشارك في معرض الكتاب

وقرر شريف حافظ أن يشارك هذا العام بمعرض الكتاب بروايته الجديدة التي تحمل اسم «وحيد»، وتتحدث عن عدم قدرة الإنسان على الهروب من الماضي، وستكون متواجدة بمعرض الكتاب 2024 جناح A27 دار ديير .

شريف حافظ يتحدث عن روايته الجديدة

ومن جانبه عبر الفنان شريف حافظ عن سعادته الكبيرة بمشاركته في معرض الكتاب، وقال في تصريحات لـ «الوطن»، إن المشروع في البداية كان مقتصرا على أن فكرته لفيلم قصير، ولكنها تحولت إلى رواية بسبب كثرة الشخصيات وتشعبها.

كان الفنان شريف حافظ قد شارك في معرض الكتاب العام الماضي برواية «الزبال»، وحققت ردود فعل إيجابية، وقد سبق وشارك أيضاً برواية «إهداء إبليس» و«أسياد الرهان».

آخر أعمال شريف حافظ في رمضان الماضي

شارك الفنان شريف حافظ، شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «سره الباتع» مع عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وحسين فهمي، وريم مصطفى، وأحمد عبد العزيز، وهالة صدقي، ومنة فضالي، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب يوسف إدريس، ومعالجة درامية وإخراج خالد يوسف.