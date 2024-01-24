نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء الأحد

كشفت المنطقة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، أن الأحد المقبل، موعد إعلان نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية في المحافظة.

وبدأت أعمال التصحيح النهائي والترتيب بمركزي الشهادتين، الابتدائية، والإعدادية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء.

وأكد الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، أن أعمال التصحيح في الشهادة الابتدائية تسير وفق معطيات دقيقة وصحيحة، ولا تهاون مع حقوق الطلاب داخل أوراق الإجابة، وأن التأمين لمقر مركز التصحيح تحت سيطرة قوات الشرطة، مع توفير كل الخدمات للمصححين داخل مقر التصحيح.

توزيع الأوراق على غرف التصحيح

قال شعبان هنو مدير التعليم الابتدائي ومساعد رئيس مركز التصحيح للعلوم العربية، إن عدد الأوراق الخاصة بالمرحلة الابتدائية في كل مادة 630 ورقة، وتم توزيعها على غرف التصحيح وفق التوزيع للمواد.

وأضاف ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات، أن عدد المصححين المقدرين للدرجات للمرحلة الابتدائية 100 مقدر فى مختلف التخصصات، وأن الجميع حضر دون تقصير، بالإضافة إلى الإشراف العام على الغرف من موجهي العموم للمواد لمتابعة اعمال التصحيح والمراجعة.

دقة شديدة في أعمال التصحيح

وتابع محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أن أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية، تجرى بدقة شديدة، وتحت إشراف متخصص لكل المواد، والتعاون فى حقوق أبنائنا الطلاب، حتى لا يظلم طالب فى الحصول على درجاته.