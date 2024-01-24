انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة والمحافظات اليوم، حيث أدى الطلاب الامتحانات خلال 5 إلى 6 أيام، وفقا لكل محافظة، ويتساءل أولياء الأمور عن مجموع درجات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2024، وتوزيع المواد لأبنائهم لتوقع نتيجة الشهادة الإعدادية.

مجموع درجات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2024 وتوزيع المواد

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن مجموع درجات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2024 وتوزيع المواد وفقا لوزارة التربية والتعليم، يبلغ 140 درجة، بينما إجمالي الدرجات النهائية للشهادة الإعدادية 280 درجة، مقسمة على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وتكون درجة النجاح الكلية للفصليين الدراسيين، من 140 درجة.

مجموع درجات الشهادة الإعدادية 2024 وتوزيع المواد

أضاف وكيل «تعليم سوهاج»، أن مجموع درجات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2024 وتوزيع المواد كالتالي:

- مادة اللغة العربية 40 درجة بالفصل الدراسي الأول.

- الدرجة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية 30 درجة

- الدرجة النهائية لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة

- الدرجة النهائية لمادة الرياضيات 30 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة العلوم 20 درجة

- ليصبح المجموع الكلي للمواد الرئيسية التي تضاف للمجموع 140 درجة.

توزيع درجات اللغة العربية بالشهادة الإعدادية

هذا ويجري توزيع درجات مادة اللغة العربية الكاملة 40 درجة، وفقا لفروع اللغة المختلفة كالتالي:

- التعبير بشقيه الوظيفي والإبداع، 7 درجات

- سؤال القراءة ويشمل أسئلة القصة والقراءة المتعددة، 9 درجات.

- سؤال النصوص ويشمل النثر والشعر، 10 درجات.

- سؤال النحو، 10 درجات.

- سؤال الخط، درجتين.

- سؤال الإملاء، درجتين.