كاتب صحفي: الأوروبيون لا يحبون الانخراط في عملية عسكرية مع أمريكا

قال الكاتب الصحفي مهدي النمر، إن هناك أسبابا كثيرة متعددة دفعت الدول الأوروبية لتشكيل مهمة أوروبية بحرية، حيث إنهم لا يحبون الانخراط في عملية عسكرية أمريكية، خاصة أن الانخراط والمضي في المسار الأمريكي سواء في العراق أو أفغانستان أو أوكرانيا يلاقي الوقت الحالي نوعا من التململ والامتعاض كون المصالح الإستراتيجية الأمريكية لا تتطابق بالكامل مع المصالح الأوروبية.

أوروبا لا تريد أن تنخرط في عملية عسكرية

وأضاف «النمر»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن الدول المصدرة الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا هي أكثر اهتماما ومصلحة أمام الممرات في البحر الأحمر، لكن الاتحاد الأوروبي والدول التي دعت لهذه المبادرة هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا تبدو للرأي العالم العربي أو في للرأي العام الأوروبي أنها شريكة في الحرب القائمة في غزة.

وأوضح أن أوروبا لا تريد أن تنخرط في عملية عسكرية لها أهداف أمريكية تختلف عن تقديرات الموقف الأوروبي للوضع، والتهديدات هي تجاه الملاحة والمواني والمصالح الإسرائيلية تضامنا مع الوضع في غزة.