أستاذ استثمار يطالب بزيادة ورديات المصانع.. ويحذر من الانكماش الاقتصادي

استعرض الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأزمة الاقتصادية في احتفالية عيد الشرطة.

يجب إجراء حوار وطني يتعلق بالاقتصاد

وقال أستاذ الاستثمار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي أكد في كلمته أن الدولة تعترف بأن هناك مشكلات تواجه الاقتصاد، وهناك وجهات نظر خبراء اقتصاديين تطالب بعمل انكماش اقتصادي، الأمر الذي رفضه الرئيس، مضيفا أن الرئيس السيسي وجَّه بناء على ما سبق بضرورة إجراء حوار وطني يتعلق بالاقتصاد.

الاقتصاد المصري يتسم بكثافة العمالة البشرية

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يتسم بكثافة العمالة البشرية، وبالتالي فإنه حال عمل انكماش اقتصادي والذي يعني توقف جميع المشروعات، فإن الأمن القومي المصري سيكون في خطر لتراجع العمالة التي تشكل قوام الاقتصاد.

وأوضح أن الدولة المصرية لم تصل بعد إلى التوظيف الكامل للموارد، وهناك سوء استخدام للموارد، مطالبا بزيادة ورديات عمل المصانع والعمل باستمرار.

وحذر من أي إجراء يؤدي لعمل انكماش اقتصادي، كونه يعد خطرا على الدولة المصرية، موضحا أن الانكماش يعني تعطيل المشروعات ودلالة سلبية للمستقبل.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية داخل الدولة المصرية ليست ناتجة عن نقص في الموارد، لكنها ناتجة عن عجز في التشغيل، لذلك يجب البحث على نظم إدارية جديدة.

الدولة المصرية لا تعاني نقصا في الموارد أو الأموال

واقترح بزيادة الإنتاج عبر زيادة 3 ورديات عمل في المصانع، مؤكدا أن تكثيف العمل ووضع آليات للعمالة يمكن من خلالها ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن الدولة تحتاج حكومة تضع سياسات وإجراءات بالتنسيق بين الجهات لكي تستطيع التعامل مع الموارد المتاحة، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تعاني نقصا في الموارد أو الأموال لكنها تعاني من سوء الاستخدام، لذلك يجب إعادة اختراع دور الدولة لكي تصبح المرشد والمنظم بوضع حوافز لجذب المستثمرين، مع إتاحة الإدارة للقطاع الخاص؛ ليصبح السؤال كيف يمكن تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.