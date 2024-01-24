رئيس لجنة بـ«اتحاد الناشرين»: خصومات 50% على كتب الطلاب بمعرض القاهرة

قال الناشر وليد مصطفى رئيس لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين: «بكرة أول يوم في معرض القاهرة للكتاب، هناك عدد كبير من الأسر المصرية تستعد للذهاب إلى المعرض، وتوجد فعاليات في كل المجالات».

خصومات تصل إلى 50%

تابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر قناة «dmc»: «نتمنى من ربنا أن تكون الأسعار أفضل من العام الماضي، لكن زيادة سعر الأوراق والمواد الخام، يؤثر على تحديد الأسعار، لكن توجد خصومات كبيرة من جانب اتحاد الناشرين العرب، لزوار المعرض تصل إلى 30 أو 35%، وأحيانا تصل إلى 50% على الكتب الخاصة بالطلاب».

فعاليات بحضور الأدباء والمفكرين

أضاف رئيس لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين: «كل يوم توجد فعاليات خاصة ومختلفة في المعرض في القاعات بحضور الأدباء والمفكرين، وعدد كبير من الفعاليات».