طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية يؤدون آخر امتحان اليوم

يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية آخر امتحانات المرحلة الإعدادية صباح اليوم الخميس، في مادة العلوم بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة.

غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة

وشدد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي على متابعة أحوال طلاب الشهادة الإعدادية والاطمئنان عليهم من بداية دخولهم اللجان وحتى خروجهم.

وأكد «شعبان» أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الامتحانات لمتابعة سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة والابتعاد عن كل مصادر الإزعاج والضوضاء داخل اللجان منعا لتشتيت الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء والمناخ المناسب والرد على استفساراتهم ومتابعة شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

عدم وجود شكوى

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه لم ترد أي شكوى حتى الآن من أي لجنة على مستوى محافظة الدقهلية والتأكد من وصول ورقة الأسئلة داخل اللجان حتى يستلمها الطالب في معادها المحدد منذ الصباح الباكر منعا للتأخير، وهناك إجراءات تفتيشية على الطلاب منعا لأي محاولا للغش لتحقيق العدالة لكل طالب في الدرجات، حيث يؤدي عدد 108 ألف و377 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية على 590 لجنة في نطاق المحافظة.