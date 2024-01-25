فضّلت حيواناتها على أولادها.. صينية توصي بميراثها للقطط والكلاب

قررت سيدة صينية ثرية ترك ثروتها البالغة 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) لقططها وكلابها، ولا تعطي شيئًا لأطفالها البالغين، وكانت المرأة، ولقبها ليو، من شانغهاي، قدمت وصية أولية قبل عدة سنوات تركت فيها المال والممتلكات لأطفالها الثلاثة.

سر تغيير رأيها

وبحسب موقع «ساوث تشانيا مورنينج بوست» غيرت السيدة رأيها بشأن الميراث لأن نسلها لم يزورها أو يهتم بها عندما كانت مريضة. كما أنهم نادراً ما يتصلون بها، وقالت ليو، وفقًا لتقرير صادر، إن القطط والكلاب الأليفة لديها فقط، وغيرت وصيتها وأصرت على أن كل أموالها يجب أن تستخدم لرعاية حيواناتها الأليفة وأي من نسلها بعد وفاتها.

تعيين عيادة بيطرية لرعاية الحيوانات

وبناء على قرارها تم تعيين عيادة بيطرية محلية لإدارة ميراثها وتكون مسؤولة عن رعاية الحيوانات وعلى الرغم من أن ليو أرادت ترك كل أموالها مباشرة لحيواناتها الأليفة، إلا أن هذا غير قانوني في الصين، وفقا لتشن كاي، المسؤول في مقر مركز تسجيل الوصايا في البلاد في بكين.

وقال تشين: «ومع ذلك، هناك بدائل لحل هذه المشكلة، وإرادة ليو الحالية هي إحدى الطرق، وكنا ننصحها بتعيين شخص تثق به للإشراف على العيادة البيطرية لضمان رعاية الحيوانات الأليفة بشكل صحيح».

فيما قال مسؤول آخر من فرع شرق الصين لمركز تسجيل الوصايا الصيني إنهم حذروا ليو من مخاطر وضع كل أموالها في أيدي عيادة الحيوانات الأليفة قبل أن تكتب وصيتها النهائية، وقال المسؤول: «أخبرنا العمة ليو أنه إذا غير أطفالها موقفهم تجاهها، فيمكنها دائمًا تغيير إرادتها مرة أخرى».

نقاش عبر الإنترنت

أثارت قصة ليو نقاشًا حيًا عبر الإنترنت حول الميراث والعائلات، فقال أحد المراقبين عبر الإنترنت: «كم شعرت بخيبة الأمل والحزن عندما اتخذت قرارًا بعدم ترك أي شيء لأطفالها أحسنت. وقال آخر: إذا عاملتني ابنتي بشكل سيئ في المستقبل، فسوف أترك منزلي للآخرين أيضًا».

حكم غريب

في ديسمبر من العام الماضي، قضت إحدى محاكم شنغهاي بأن وصية الرجل الذي ترك جميع أصوله - التي يبلغ مجموعها 3.3 مليون يوان (466 ألف دولار أمريكي) - إلى صاحب كشك فواكه لطيف بدلاً من أقاربه، كانت صحيحة بعد أن طعنوا فيها.