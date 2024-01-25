القبض على طالب إسباني بسبب رسالة «هزار» مع أصحابه.. ماذا تتضمن؟

يلجأ بعض الأشخاص إلى حيل ساخرة للتندر مع أصدقاءهم لكن الأمر قد ينقلب بالسجن في نهاية الأمر، إذا تتبعت السلطات والشرطة الإسبانية رسالة شاب كان يمزح مع أصحابه على طريقته الخاصة.

مزاح ثقيل

وذكر موقع «سكاي نيوز عربية» مساء الأربعاء أن طالبا يبلغ من العمر 18 عاما مزح مع عدد من أصدقائه عبر تطبيق «سناب شات»، وخلال رحلته على طائرة إسبانية، الطالب أرسل رسالة لأصدقائه بأنه ذاهب لتفجير الطائرة.

عقوبة تنتظر الشاب الإسباني

وبسبب هذه الرسالة تتبعت السلطات الأمنية الرسالة وتوصلت لموقع الطائرة بعد تحليقها ودفعت بمقاتلات تابعة للقوات الجوية الإسبانية لمحاصرة الطائرة المهددة، وتم القبض على الطالب الذي اعترف بأنه كان يمزح مع أصدقائه، وقد يواجه الطالب الإسباني غرامة قدرها 100 ألف جنيه إستراليني.

تهديدات سابقة

يشار إلى أنه في نهاية ديسمبر الماضي، كشفت الشرطة الإسبانية عن تلقي مدارس دولية في البلاد تهديدات بوجود قنابل وكان الأمر كله مجرد تهديدات كاذبة بحسب صحيفة «الموندو» الإسبانية حيث لم تعثر السلطات الإسبانية على أي قنابل أو مواد متفجرة في المدراس، وكانت هذه المدارس هي المدرسة الفرنسية في البلاد ومدرسة سانت جورج البريطانية فى مدريد.