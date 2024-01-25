الأسبوع المقبل.. آخر فرصة للالتحاق بالكليات الشاغرة للثانوية العامة 2023

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي أن الأسبوع المقبل آخر فرصة للالتحاق بالكليات التي لديها أماكن شاغرة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024

وأضافت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نسب الإقبال كبيرة على كليات القطاع الطبي، وهناك أماكن محدودة في الكليات الإنسانية.

وأشارت إلى أن التقدم يكون وفقا للحدود الدنيا، والمصروفات الدراسية التي جرى قبول الطلاب بها خلال الفصل الدراسي الأول 2023.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

وأشارت المصادر إلى أنه بدءا من السبت المقبل ستبدأ أول أيام إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2024 لمختلف الكليات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ولمدة أسبوعين، على أن تبدأ أعمال «الترم الثاني» في المواعيد المحددة له.