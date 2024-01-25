قائمة أفضل 10 مدن في العالم.. هل بينها بلدان عربية؟

في شهر يناير من كل عام، تختار إحدى الشركات العالمية، أفضل 10 مدن في العالم، إذ يجرى عمل استفتاءات لآراء السكان، لاختيار الأفضل بناء على رغبة الجمهور، واستطلعت الشركة رأي نحو 20 ألف شخص من سكان في معظم مدن العالم، فضلا عن آراء الكتاب والمثقفين.

أفضل 10 مدن في العالم

شركة «تايم أوت» العالمية الرائدة في مجال الترفيه، اختارت أفضل 10 مدن في العالم، إذ جاءت مدينة نيويورك الأمريكية على رأس القائمة لعام 2024، كونها واحدة من الوجهات الشهيرة في العالم، وفق بيان الشركة، التي استطلعت آراء نحو 20 ألف شخص بها.

عوامل كثيرة حددتها الشركة لاختيار أفضل 10 مدن في العالم، من بينها الهندسة المعمارية، مشاهد الطعام، والأحداث الثقافية، بهدف توفير مصادر الإلهام للسفر والتجول في تلك المدن، فضلا عن المتاحف والمسرح والفن، وجاء اختيار المدينة لرغبة كثير من الناس في الهجرة والعيش في المدن.

وبحسب بيان الشركة، فجاءت كيب تاون في جنوب إفريقيا بالمرتبة الثانية ضمن أفضل 10 مدن في العالم، إذ أظهر استطلاع الرأي فوصفها السكان بـ«جميلة»، بفضل المناطق الجبلية ومزيجها المذهل لمناظر البحر، فضلا عن العروض الثقافية التي تقدمها مدينة كيب تاون.

«ربّما المدينة الساحلية الأكثر تواضعا في العالم»، هكذا وصفت كايتي سكوت، مسؤولة في مدينة كيب تاون، لوسائل إعلام أمريكية، واصفة المطاعم بالرائعة والتصنيف العالمي والأسعار في متناول الجميع، فضلا عن رؤى فريدة وقوية حول تاريخ جنوب إفريقيا.

برلين في ألمانيا جرى اختيارها ضمن قائمة أفضل 10 مدن في العالم، بفضل مشهد الحياة الليلية الصاخب فيها، وفق الشركة واستطلاع رأي الجمهور.

قائمة أفضل 10 مدن في العالم

- مدينة نيويورك في أمريكا.

- كيب تاون بجنوب إفريقيا.

- برلين بألمانيا.

- لندن في بريطانيا.

- مدريد بإسبانيا.

- مكسيكو سيتي في المكسيك.

- ليفربول في بريطانيا.

- طوكيو اليابان.

- روما في إيطاليا.

- بورتو في البرتغال.