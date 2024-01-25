كل ما تريد معرفته عن مسابقة الأئمة الجديدة 2024.. التقديم الأسبوع المقبل

كشفت وزارة الأوقاف تفاصيل مسابقة الأئمة الجديدة 2024، والتي يجرى التقديم لها الأسبوع المقبل، لتعيين 1000 إمام، ممن سيجتازوا الاختبارات التي ستكون من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن المقرر فتح باب التقديم لـ مسابقة الأئمة الجديدة 2024، في 30 يناير الجاري.

وظائف وزارة الأوقاف

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الشخصية «فيسبوك» إنه لأول مرة يجرى رفع سن التقديم للوظائف المطلوبة إلى 40 عاما، بالإضافة إلى استقبال كل التقديرات حتى المقبول.

وخفضت وزارة الأوقاف لأول مرة شرط التقدير للأئمة في المؤهل الدراسي الجامعي من أصحاب التخصصات الأزهرية إلى تقدير مقبول.

المستندات المطلوبة لمسابقة الأوقاف الجديدة 2024

وتتيح وزارة الأوقاف الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية الاسبوع المقبل، وجاءت المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأئمة الجديدة 2024، كالتالي:

- صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي.

- تتطلب تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.